Офтальмологи назвал ошибкой отказ от ношения очков при падении зрения Фото: Олег АДАМОВИЧ

Что делать если начинает падать зрение? Кто-то спешит примерить очки, а кто-то уверен, что нужно проводить тренировки. Врачи-офтальмологи объяснили, что поможет вернуть остроту зрения.

Д.м.н., профессор, офтальмолог, эксперт по лазерной и интраокулярной коррекции зрения, эксперт телеканала «Доктор» Татьяна Шилова безапелляционно заявляет, что нужно озаботиться хорошими очками. Они должны быть правильно подобраны, чтобы изображение на сетчатке формировалось правильно:

- Если человек не носит очки, то ни о каких «тренировках» речи быть не может. Как раз наоборот – говорит она «Абзацу».

При любой коррекции зрения – будь то лазер, очки или линза, - фокусировка изображения на сетчатке становится правильной. А внутриглазная мышца работает, когда человек смотрит вдаль. При переключении на ближний круг обзора, она расслабляется.

А вот отказ от ношения очков может вызвать амблиопию (так называемый «ленивый глаз»).

С ней согласился д.м.н., профессор, офтальмолог Вячеслав Куренков. Он называет заблуждением мнение, что из-за очков зрение наоборот может падать, так как глаз «не тренируется». Из-за таких экспериментом можно упустить драгоценное время.