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Красота+здоровье13 октября 2022 18:40

Офтальмологи назвал ошибкой отказ от ношения очков при падении зрения

Врачи призвали не увлекаться "тренировкой" глаз для восстановления зрения
Елена АКИМОВА
Офтальмологи назвал ошибкой отказ от ношения очков при падении зрения

Офтальмологи назвал ошибкой отказ от ношения очков при падении зрения

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Что делать если начинает падать зрение? Кто-то спешит примерить очки, а кто-то уверен, что нужно проводить тренировки. Врачи-офтальмологи объяснили, что поможет вернуть остроту зрения.

Д.м.н., профессор, офтальмолог, эксперт по лазерной и интраокулярной коррекции зрения, эксперт телеканала «Доктор» Татьяна Шилова безапелляционно заявляет, что нужно озаботиться хорошими очками. Они должны быть правильно подобраны, чтобы изображение на сетчатке формировалось правильно:

- Если человек не носит очки, то ни о каких «тренировках» речи быть не может. Как раз наоборот – говорит она «Абзацу».

При любой коррекции зрения – будь то лазер, очки или линза, - фокусировка изображения на сетчатке становится правильной. А внутриглазная мышца работает, когда человек смотрит вдаль. При переключении на ближний круг обзора, она расслабляется.

А вот отказ от ношения очков может вызвать амблиопию (так называемый «ленивый глаз»).

С ней согласился д.м.н., профессор, офтальмолог Вячеслав Куренков. Он называет заблуждением мнение, что из-за очков зрение наоборот может падать, так как глаз «не тренируется». Из-за таких экспериментом можно упустить драгоценное время.