Глава МИД Белоруссии Макей заявил о введении в стране режима контртеррористической операции

Министр иностранных дел Белоруссии Макей заявил, что в стране началась контртеррористическая операция. Фото: Евгения ГУСЕВА

Режим контртеррористической операции введен в Белоруссии. Об этом в пятницу 14 октября заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

По словам министра, введение режима КТО связано с рядом сообщений о готовящихся со стороны некоторых сопредельных стран провокациях.

Вооруженные силы и спецслужбы готовы дать отпор на любые провокации, сказал Макей в интервью "Известиям" .

"Мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта", - сказал Макей.

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