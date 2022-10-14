Автомобили с пробегом подорожали в России на 5% за первую неделю октября Фото: Shutterstock

Средняя цена автомобилей за первую неделю октября выросла на 5%. Теперь автомобиль с пробегом продается примерно на 1 млн 263 тыс. рублей. Об этом сообщается в исследовании классифайда «Авто.ру».

Сильнее подорожали лоты профессиональных продавцов – они прибавили 14%, в итоге ценник вырос до 1,165 млн рублей. А если анализировать два последних месяца, то прирост составил 20%.

Частные объявления тоже прибавили в цене 2,2 и 3,6% соответственно – средний ценник 1,147 млн рублей.

Дилеры тоже увеличили цены, они подняли 3,1%. Доля автомобилей с ценой до 800 тыс. рублей за последние две недели снизилась на 2,8 процентных пункта. А вот машины с ценником от 1,5 до 3 миллионов рублей наоборот выросли в цене на 2%, сообщает "Газета.ru".

Сильнее всего с начала этого года подорожали б/у автомобили возрастом до пяти лет. Они в среднем подорожали на 28%, сообщает телеканал "360".

Ранее, директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT рассказал о важных аспектах подготовки личного автомобиля к зиме. Автоэксперт отметил, что владельцы должны начинать подготовку автомобиля к зиме ещё весной.