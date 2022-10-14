Компания Danone объявила об уходе с российского рынка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французская компания по производству молочных продуктов Danone заявила об уходе с российского рынка. Об этом заявила пресс-служба компании, уточнив, что списания составят до 1 млрд евро.

Как говорится в сообщении компания передает контроль над бизнесом Essential Dairy and Plant-based в России. «Danone считает, что это лучший вариант для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров», - сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте Danone.

В России компания Danone представлена брендами «Даниссимо», «Простоквашино», «Растишка», «Актуаль», «Смешарики», «Тёма», «Активиа», «Малютка», «Bio Баланс», а также Actimel, Danone, Alpro, Bebelac, Nutrilon, Evian. За первые девять месяцев текущего года на бизнес Essential Dairy and Plant-based в России приходилось примерно 5% чистых продаж Danone.

Напомним, в начале марта 2022 года были приостановлены инвестиционные проекты в России. Компания сообщила, что сохранит производство молочной продукции и детского питания. На следующий месяц был приостановлен импорт в Россию минеральной воды Evian и продукции растительного происхождения Alpro.