Врач-нарколог Вдовин заявил, что безопасной дозы алкоголя не существует Фото: Евгения ГУСЕВА

Врач психиатр-нарколог Андрей Вдовин заявил ,что любой алкоголь вредит организму, так как содержащийся в нем этанол вызывает повышенную нагрузку на весь организм, в частности на печень и сердечно-сосудистую систему.

«Позиция Всемирной организации здравоохранения и современной наркологии заключается в том, что алкоголь вреден в любых количествах. Этиловый спирт — это токсическое вещество, или яд, а яд не может быть безвредным. Поэтому безопасной дозы алкоголя не существует, в принципе», — сказал он в беседе с Lenta.ru.

Адекватное отношение к алкоголю, по его словам, заключается в его полном исключении из своей жизни.

Употребление спиртных напитков неизбежно приводит к развитию различных болезней и старению организма. Об этом говорится в исследовании учёных из Института оценки состояния здоровья США. Они утверждают, что даже редкие возлияния повышают риск преждевременной смерти, а теория о пользе горячительного в малых дозах лишь вводит людей в заблуждение. Также американские диетологи привели статистику самых пьющих стран мира. В первую пятёрку вошли Дания, Норвегия, Аргентина, Германия и Польша. Россия в списке не фигурирует, рассказывает RT.

Ранее психиатр-нарколог Алексей Казанцев объяснил вред употребления алкоголя перед телевизором. По его словам, если человек чем-то сильно увлечен, то на остальное не обращает особого внимания. Из-за этого смотрящий телевизор не будет контролировать количество выпитого. При этом специалист уточнил, что в группе повышенного риска также находятся люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и головного мозга, пишут "Известия".