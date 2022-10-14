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Здоровье14 октября 2022 8:00

Кандидат медицинских наук Павличенко назвала продукты, которые предотвратят преждевременное старение

По ее словам, для борьбы со свободными радикалами в рацион нужно обязательно включать продукты, содержащие антиоксиданты
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Кандидат медицинских наук Павличенко назвала продукты, которые предотвратят преждевременное старение

Кандидат медицинских наук Павличенко назвала продукты, которые предотвратят преждевременное старение

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кандидат медицинских наук и исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание» Светлана Павличенко заявила, что одна из причин преждевременного старения – избыток свободных радикалов.

По ее словам, для борьбы со свободными радикалами в рацион нужно обязательно включать продукты, содержащие антиоксиданты.

«В первую очередь стоит обратить внимание на оливковое масло первого холодного отжима. Это масло богато витамином Е – одним из самых мощных антиоксидантов, известных науке. Он отвечает за процессы регенерации, помогает клеткам восстанавливаться», – сказала она в беседе с "Газета.ru".

Ранее российский нутрициолог Ирина Писарева рассказала, как замедлить старение кожи, отказавшись от рафинированного сахара. При сокращении потребления этого продукта улучшится цвет лица, уменьшатся воспаления, а морщины будут появляться намного позже, передают "Известия".

Кстати, как рассказывает ФАН, после достижения 40-летнего возраста некоторые люди начинают стремительно набирать вес. Узнать причины такого феномена решили ученые из Каролинского института в Швеции. Авторы исследования на протяжении 13 лет отслеживали состояние здоровья 54 мужчин и женщин. Ученые пришли к выводу, что обменные процессы в жировой ткани значительно влияют на вес человека во время старения. Ускорить липидный обмен можно за счет регулярных занятий спортом.