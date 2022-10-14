Кандидат медицинских наук Павличенко назвала продукты, которые предотвратят преждевременное старение Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кандидат медицинских наук и исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание» Светлана Павличенко заявила, что одна из причин преждевременного старения – избыток свободных радикалов.

По ее словам, для борьбы со свободными радикалами в рацион нужно обязательно включать продукты, содержащие антиоксиданты.

«В первую очередь стоит обратить внимание на оливковое масло первого холодного отжима. Это масло богато витамином Е – одним из самых мощных антиоксидантов, известных науке. Он отвечает за процессы регенерации, помогает клеткам восстанавливаться», – сказала она в беседе с "Газета.ru".

Ранее российский нутрициолог Ирина Писарева рассказала, как замедлить старение кожи, отказавшись от рафинированного сахара. При сокращении потребления этого продукта улучшится цвет лица, уменьшатся воспаления, а морщины будут появляться намного позже, передают "Известия".

Кстати, как рассказывает ФАН, после достижения 40-летнего возраста некоторые люди начинают стремительно набирать вес. Узнать причины такого феномена решили ученые из Каролинского института в Швеции. Авторы исследования на протяжении 13 лет отслеживали состояние здоровья 54 мужчин и женщин. Ученые пришли к выводу, что обменные процессы в жировой ткани значительно влияют на вес человека во время старения. Ускорить липидный обмен можно за счет регулярных занятий спортом.