«Дорога-2022» Чувашской Республики

Фото: mintrans.cap.ru

Ключевые темы «Дороги – 2022» - развитие опорных автомагистралей нашей страны, строительство нового стратегического маршрута - автодороги Москва – Казань – Екатеринбург (М12), а также развитие автотуризма и совершенствование дорожного сервиса.

Экспозиция Чувашской Республики визуализирует часть трассы М12, которая проходит по территории региона. За счет использования автомобиля ГАЗ «Волга» - 2410, который стоит перед экраном с изображением трассы М12 создается эффект, будто авто двигается по магистрали. Автомобиль входит в коллекцию раритетов музея космонавтики Чувашской Республики. Владельцем «Волги» был третий космонавт СССР А.Г. Николаев.

"Андриян Николаев первый космонавт, находящийся в корабле без скафандра не пристегнутый к креслу, самостоятельно управляющий космическим кораблем, совершающий свободный полет в космосе. Полет длился 4 суток — так и трасса М12 дает человеку новую скорость, позволяет за 4 часа доехать до столицы нашей Родины", - пояснил смысл использования «Волги», которая принадлежала советскому космонавту, министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов.

По территории Чувашии пройдут 94 километра трассы М-12. После ввода автомагистрали в эксплуатацию время поездки от Москвы до Казани сократится с 12 до 6,5 часов. А от Чувашии до столицы страны можно будет доехать всего за 4 часа.

Одной из ключевых тем выставки-форума стала реализация дорожной пятилетки по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Ключевыми целями и задачами данного этапа воплощения проекта является приведение в норматив опорной сети трасс, модернизация существующих дорог, развитие стратегических транспортных коридоров и увеличения численности специалистов-профессионалов дорожной отрасли.

За пять лет реализации нацпроекта в Чувашии предполагается обустроить, капитально отремонтировать и построить 82 объекта. Сюда входит 51 объект региональной сети и 31 – местной. В общей сложности это 382 км автомобильных дорог и 4 мостовых сооружения.