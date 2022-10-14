Эксперт назвал три причины, по которым натовские станции глушения беспилотников не принесут пользы Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев получит около ста станций глушения беспилотников. Это, по мнению экспертов НАТО, сделает неэффективной работу дронов иранского и российского производства.

Научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник уверен, что эффекта от данной техники не будет, так что киевские власти рано радуются очередной поставке.

Киев уже сейчас имеет современные станции глушения, ведь еще со времен Союза на Украине была хорошая школа разработки различных радиоэлектронных систем, в том числе для создания помех.

Эксперт приводит три причины, по которым американская техника не будет работать. Во-первых, РЭБ не дает абсолютной защиты.

Во-вторых, стоит учитывать, что НАТО сможет поставить данные системы оперативно, а они нужны «еще вчера».

Во-третьих, РЭБ мешает не только технике противника, но и тем, кто ее применяет. В итоге будет больше вреда, чем плюсов от их использования.

- Особенно учитывая, что Украина очень сильно зависит от беспилотников. Они гораздо сильнее на них завязаны, чем мы. Это обеспечивает не только преимущества, но и определенную уязвимость, - подчеркнул научный сотрудник ИМЭМО РАН в беседе с ФАН.

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