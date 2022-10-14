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В мире14 октября 2022 8:32

Илон Маск заявил, что SpaceX не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине

Бизнесмен назвал такие действия неразумными
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Илон Маск заявил, что SpaceX не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине

Илон Маск заявил, что SpaceX не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине

Фото: REUTERS

Американский бизнесмен Илон Маск в своем Twitter подтвердил, что его компания SpaceX не в состоянии бесконечно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

«SpaceX не требует возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему и, кроме того, направить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных по сравнению с обычными домохозяйствами», - заявил бизнесмен, назвав такие действия неразумными.

Ранее в распоряжение телекомпании CNN попало письмо, в котором компания SpaceX сообщала Министерству обороны США о планах прекратить оплачивать работу системы Starlink на Украине, а также о том, что больше не намерена предоставлять Киеву в течение неопределенного времени новые терминалы.

По данным телекомпании, в документе также содержалась просьба к американскому военному ведомству взять на себя финансирование поставок Украине дополнительных терминалов Starlink, а также оплату системы в интересах Киева и украинских военных. Как сообщается, в общей сложности речь идет о выделении 124 млн долларов до конца 2022 года.