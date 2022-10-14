Илон Маск заявил, что SpaceX не может бесконечно финансировать работу Starlink на Украине Фото: REUTERS

Американский бизнесмен Илон Маск в своем Twitter подтвердил, что его компания SpaceX не в состоянии бесконечно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

«SpaceX не требует возместить прошлые расходы, но и не может бесконечно финансировать существующую систему и, кроме того, направить еще несколько тысяч терминалов, которые используют в 100 раз больше данных по сравнению с обычными домохозяйствами», - заявил бизнесмен, назвав такие действия неразумными.

Ранее в распоряжение телекомпании CNN попало письмо, в котором компания SpaceX сообщала Министерству обороны США о планах прекратить оплачивать работу системы Starlink на Украине, а также о том, что больше не намерена предоставлять Киеву в течение неопределенного времени новые терминалы.

По данным телекомпании, в документе также содержалась просьба к американскому военному ведомству взять на себя финансирование поставок Украине дополнительных терминалов Starlink, а также оплату системы в интересах Киева и украинских военных. Как сообщается, в общей сложности речь идет о выделении 124 млн долларов до конца 2022 года.