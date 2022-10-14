Астронавт Кристофоретти повторила сцену из фильма Кубрика “Космическая одиссея” на МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянская астронавтка Саманта Кристофоретти, которая в настоящее время работает на борту Международной космической станции, опубликовала видеоролик, на котором она повторяет сцену из культового фильма Стенли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея".

На видео Саманта парит в условиях микрогравитации в костюме стюардессы из названного киношедевра.

Следует отметить, что к таким "выходкам" Саманты Кристофоретти пользователи интернета уже привыкли. Так, в 2015 году она опубликовала фотоснимок в форме капитана Кэтрин Джейнвэй из сериала "Звездный путь. Вояджер", а недавно повторила сцену из картины Альфонсо Куарона "Гравитация".

Ранее астронавт АСА Ванде Хай заявил, что был уверен в благополучном возвращении на Землю. И это несмотря на спекуляции СМИ и антироссийские санкции.

Также ранее сообщалось, что NASA поблагодарила Роскосмос за безопасное возвращение с МКС американского астронавта Марка Ванде Хая. Отмечалось, что Ванде Хай установил рекорд США по длительности пребывания в одном полете – 355 дней.