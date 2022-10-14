Более 15 тысяч амурских школьников вступили в ряды «Юнармии»

Губернатор Василий Орлов дал поручение рассмотреть возможность поддержать поездки юнармейцев на всероссийские соревнования. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.​

В Амурской области в ряды «Юнармии» вступили более 15 тысяч школьников. За шесть лет число местных отделений всероссийского движения в Приамурье выросло до 29, а количество отрядов – до 465. Сейчас в 14 образовательных организациях региона созданы юнармейские классы. В этом году в Благовещенске открыли первый в области Дом «Юнармия». Вместе с тем, глава Амурской области Василий Орлов отметил необходимость повышения качества патриотического воспитания. Губернатор поручил региональному министерству образования рассмотреть возможность финансирования поездок юнармейцев на всероссийские соревнования.

«По охвату юнармейского движения Амурская область занимает лидирующие позиции на Дальнем Востоке. Однако, помимо количественных показателей, нужно работать над повышением качества патриотического воспитания. Нужно больше выездных мероприятий, ребятам должно быть интересно в «Юнармии», - подчеркнул Василий Орлов. - Министерству образования необходимо рассмотреть вопрос финансовой поддержки для выездов на соревнования и игры всероссийского уровня».

В этом году амурские школьники приняли участие во Всероссийском патриотическом форуме «Юнармия-ZA», который прошел в Москве. В июле команда Амурской области соревновалась в финале всероссийской военно-спортивной игры «Победа» и заняла 18-е место.

По поручению губернатора кроме военно-патриотического направления в Приамурье развивается туристское и археологическое. Кроме того, амурские школьники активно включились в движение #МыВместе. Из полутора тысяч учащихся, записавшихся в волонтёрское движение, 60% - это юнармейцы.