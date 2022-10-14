Маск заявил, что перестанет оплачивать Украине интернет Starlink из-за слов экс-посла Мельника

Илон Маск Фото: REUTERS

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя ситуацию со спутниковой сетью Starlink на Украине, пояснил, что всего лишь следует совету обругавшего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

На прошедшей неделе Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе РФ и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. После этого Мельник нецензурно порекомендовал Маску убираться к черту.

Журналист украинского издания Kyiv Post сообщил в Twitter, что решение Маска больше не оплачивать обслуживание его системы спутниковой связи Starlink на Украине было принято через несколько дней после того, как Мельник нецензурно высказался в адрес бизнесмена.

"Мы всего лишь следуем его совету", - ответил Маск в Twitter на публикацию журналиста.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 октября 2022 года можно прочитать здесь.