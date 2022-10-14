Воздушная тревога объявлена в Одессе, Полтавской, Черкасской, Сумской и Николаевской областях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена сегодня, 14 октября, в Полтавской, Черкасской, Сумской, Николаевской областях Украины и в Одессе, об этом сообщили власти этих регионов.

Также ранее сообщалось, что воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и нескольких регионах Украины. В их числе Киевская, Одесская и Днепропетровская области.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.