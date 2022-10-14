Токаев подшутил над Лукашенко на саммите СНГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поспешил сделать замечание казахстанскому коллеге Касым-Жомарт Токаев, когда тот подводил итоги встречи. Тем не менее, глава Казахстана не растерялся, в шуточной форме ответив вопросом на вопрос.

«Касым-Жомарт Кемелевич, а что Вы не объявили… Мы генсека избрали, а вы не объявили?» – заявил белорусский лидер.

«Александр Григорьевич, у Вас теперь любимое занятие критиковать председателя?» – ответил президент Казахстана.

Речь шла о переименовании должности исполнительного секретаря Содружества Независимых Государств (СНГ) в должность генерального секретаря содружества. Соответствующие решение было принято главами государств СНГ во время заседания в узком формате, о чем забыл объявить председательствующий на саммите Токаев. Должность исполнительного секретаря с 2007 года занимает Сергей Лебедев.

«В общем, Сергей Николаевич у нас пожизненный … Вы это хотели, да?» - добавил Токаев, обращаясь к Лукашенко.