Полиция ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП на газопроводе "Северный поток" Фото: REUTERS

Полиция ФРГ сообщила о том, что местные силовики завершили следственные мероприятия на месте ЧП на газопроводе "Северный поток".

Как сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на немецких правоохранителей, результаты следственных действий вскоре "будут изучены". Никаких возможных версий резонансного ЧП в полиции Германии в настоящее время пока не озвучивают.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично назвал взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" "актом международного терроризма". По его словам, за случившимся стоят англосаксы, которые фактически перешли к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщал, что у России имеются доказательства, свидетельствующие о причастности Запада к взрывам на газопроводах.

В настоящее время в Европе проводится собственное международное расследование по факту взрывов. Причиной ЧП европейские правоохранители называют "диверсию", но не высказывают никаких предположений о том, кто может за ней стоять. Россию к проходящему в Европе расследованию взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" на сегодняшний день привлекать не собираются.