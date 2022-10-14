Российские войска поразили объекты украинской системы военного управления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны России в пятницу, 14 октября, заявили, что в Киевской и Харьковской областях Воздушно-космическими силами (ВКС) Российской Федерации были поражены объекты системы военного управления и энергетики.

«Высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Кроме того, как заявили в Министерстве обороны России, «высокоточным оружием большой дальности морского базирования» ВКС Российской Федерации был поражен арсенал, на который ранее были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран оружия, техники и боеприпасов Вооруженных сил Украины. В ведомстве уточняется, что данные арсеналы расположены в населенном пункте Броды, который находится Львовской области.