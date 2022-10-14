Российские военные уничтожили более 170 наемников ВСУ в районе Николаева Фото: Александр КОЦ

ВКС России ракетными ударами возле Николаева поразили пункты временной дислокации подразделений украинской 59-й мотопехотной бригады и "Иностранного легиона", потери противника составили свыше 170 военнослужащих и наемников, сообщили в минобороны РФ.

"Ракетными ударами ВКС России возле города Николаев поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и формирования наемников "Иностранный легион", - уточняется в сводке оборонного ведомства сегодня, 14 октября.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.