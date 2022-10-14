Вооруженные силы России овладели господствующими высотами в районе Времевки в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска завладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка, сообщили сегодня, 14 октября, в Минобороны РФ

Уточняется, что украинские силы при этом потеряли более 90 солдат.

Также Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили более 170 наемников ВСУ в районе Николаева.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.