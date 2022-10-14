Российские военные сбили украинский Су-24 и 15 беспилотников

Российские комплексы ПВО за прошедшие сутки сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 15 беспилотников, сообщили сегодня, 14 октября, в Минобороны России.

"В воздухе уничтожены 14 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районах населенных пунктов Томарино, Отрадокаменка, Новая Каховка, Веровка и Веселое Херсонской области", - уточняется в сводке. Также ПВО сбила 15 украинских дронов в Харьковской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях, а также ДНР и ЛНР.

Также Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили более 170 наемников ВСУ в районе Николаева.

Кроме этого, Вооруженные силы России овладели господствующими высотами в районе Времевки в ДНР.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.