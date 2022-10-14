Криптовалютный кошелек Blockchain.com предупредил о блокировке пользователей российских пользователей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупный криптовалютный кошелек Blockchain.com в письме своим пользователям предупредил о блокировке учетных записей россиян с 27 октября текущего года. Компания объяснила такие меры новыми санкционными ограничениями, введенные Европейским союзом.

«Blockchain.com в настоящее время запрещено предоставлять кастодиальные услуги и сервис вознаграждений гражданам России», - сказано в заявлении компании, которая позволит вывести средства до 27 октября, после чего счета российских пользователей будут заблокированы.

Напомним, 6 октября 2022 года Европейский союз согласовал новый пакет санкционных ограничений, который вводит полный запрет на территории всего Европейского союза на предоставление услуг по хранению криптовалюты для российских граждан, а также резидентов и компаний.

Ранее аккаунты российских граждан заморозил канадский NFT-маркетплейс Dapper. Сами счета не были закрыты, однако платформа приостановила возможность покупать, продавать, а также обменить и выводить токены со счетов, которые связаны с Россией. Кроме того, об ограничения сообщил обменник LocalBitcoins, который позволил российским клиентам вывести всю принадлежащую им криптовалюту одной транзакцией.