Times: Трасс отправит в отставку главу Минфина Британии

Лиз Трасс Фото: REUTERS

Глава правительства Британии Лиз Трасс в течение дня отправит в отставку главу Минфина королевства Квази Квартенга и возьмет назад свое обещание не допустить повышения корпоративного налога. Об этом сообщило издание The Times.

Сегодня в канцелярии главы британского правительства сообщили, что в 14:00 по времени Лондона (16:00 по Москве) Трасс проведет экстренную пресс-конференцию.О теме мероприятия ничего не говорится. На Даунинг-стрит, 10 пока также отказались комментировать информацию о предстоящей отставке Квартенга, который недавно вернулся в Лондон и прибыл в резиденцию премьера, прервав визит в США, где принимал участие в заседании Международного валютного фонда.

Также к настоящему времени стало известно, что Квази Квартенг подтвердил, что подал в отставку.

Ранее Лиз Трасс отправила в отставку заместителя министра торговли Конора Бернса после жалоб на его поведение. На Конора поступили жалобы из-за его поведения во время съезда Консервативной партии, который прошел со 2 по 5 октября в Бирмингеме. В чем заключалось неподобающее поведение замминистра, не уточняется.