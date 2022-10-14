Путин заявил, что сейчас нет необходимости в массированных ударах по Украине

Владимир Путин сделал важное заявление по поводу нанесения новых массированных ударов по Украине Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что нанесение новых массированных ракетных ударов по Украине в настоящее время не требуется. С таким важным заявлением российский лидер выступил в ходе своей пресс-конференции в Астане.

По словам российского лидера, в настоящее время нет решений о новых массированных удара по объектам инфраструктуры Украины, на данный момент перед российской армией "стоят другие задачи".

"Сейчас нет необходимости массированных ударов [по Украине]. Сейчас другие задачи. Из 29 объектов 7 не было поражено так, как было запланировано. Нет необходимости в ударах. Нет. Пока что", - отметил президент России, отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли в ближайшее время нанесение новых мощных массированных ударов по объектам украинской инфраструктуры в ответ на террористическую деятельность киевского режима (подобные удары российская армия осуществила несколько раз за последние 2-3 дня).