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Политика14 октября 2022 13:04

Путин заявил, что сейчас нет необходимости в массированных ударах по Украине

По словам президента РФ, перед российской армией сейчас стоят "другие задачи"
Александр КИСЛОВ
Владимир Путин сделал важное заявление по поводу нанесения новых массированных ударов по Украине

Владимир Путин сделал важное заявление по поводу нанесения новых массированных ударов по Украине

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что нанесение новых массированных ракетных ударов по Украине в настоящее время не требуется. С таким важным заявлением российский лидер выступил в ходе своей пресс-конференции в Астане.

По словам российского лидера, в настоящее время нет решений о новых массированных удара по объектам инфраструктуры Украины, на данный момент перед российской армией "стоят другие задачи".

"Сейчас нет необходимости массированных ударов [по Украине]. Сейчас другие задачи. Из 29 объектов 7 не было поражено так, как было запланировано. Нет необходимости в ударах. Нет. Пока что", - отметил президент России, отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли в ближайшее время нанесение новых мощных массированных ударов по объектам украинской инфраструктуры в ответ на террористическую деятельность киевского режима (подобные удары российская армия осуществила несколько раз за последние 2-3 дня).