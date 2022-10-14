Путин назвал спецоперацию на Украине малоприятной, но правильной

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Происходящее сегодня на Украине - малоприятно, но Россия действует правильно, заявил президент РФ Владимир Путин.

“Я хочу, чтобы было понятно. То, что происходит сегодня - малоприятно. Но это все тоже самое мы получили бы позже, но в худших условиях. Мы действуем правильно. Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Вот они взяли в свое время, проживают в Крыму 2,4 млн человек. Взяли и воду отрубили. Войскам пришлось зайти и открыть воду. Вот мост взорвали, и нам теперь нужно подумать - обеспечение по мосту это насколько важно”, - отметил российский лидер.

Напомним, на Крымском мосту рано утром 8 октября этого года произошел подрыв грузового автомобиля: погибли четыре человека, два автомобильных пролета обрушились. ФСБ России сообщила, что организатором теракта выступило главное управление разведки минобороны Украины.

Также президент России Владимир Путин назвал ЧП на Крымском мосту терактом, организованным украинскими спецслужбами. В организации подрыва также участвовали граждане России и зарубежных стран.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 октября 2022 года можно прочитать здесь.