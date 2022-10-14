Представители Министерства социальной защиты Алтайского края начали работу с мобилизованными в учебном центре Омска

Представители Министерства соцзащиты Алтайского края под руководством министра Натальи Оськиной работают в учебном центре города Омска, где в настоящее время находятся мобилизованные жители Алтайского края. По поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко они проводят адресную работу с военнослужащими - разъяснят все вопросы предоставления мер социальной поддержки мобилизованным и их семьям, в том числе единовременной выплаты 100 тысяч рублей каждому мобилизованному.

«В учебном центре Омска будем работать три дня, - пояснила министр. - Знаем, что есть определенная обеспокоенность по организации питания, обеспечению обмундированием ребят из Алтайского края. Мы обязательно все проверим, встретимся с нашими военнослужащими. С учетом того, что у них плотный график занятий, учений и тренировок, постараемся в эти дни максимально все отработать».

Руководитель краевого ведомства вместе со специалистами проведет личный прием военнослужащих, мобилизованных из Алтайского края. Им разъяснят все меры социальной поддержки мобилизованных граждан, проживающих в Алтайском крае и проходящих службу в Вооруженных силах РФ по контракту, которые предоставляются за счет краевого и федерального бюджетов. Кроме этого, расскажут о приобретении статуса ветерана боевых действий.

«Мы обязательно проинформируем наших мобилизованных о том, какую помощь оказываем их семьям. И, конечно же, спросим, что тревожит ребят, на что нужно обратить внимание. По возвращении обязательно придем в семьи и решим те вопросы, которые они обозначили. Наши военнослужащие со спокойным сердцем должны исполнять свой воинский долг, не переживая, что у них дома есть какие-то нерешенные дела», - отметила Наталья Оськина.

Еще одна важная цель приезда делегации Минсоцзащиты в учебную часть - доставка гуманитарного груза.

«Мы везем обмундирование, все, что требуется нашим военнослужащим. Постараемся максимально посмотреть их обеспеченность и настроение. Хочу сказать, что мы находимся на постоянной связи с нашими ребятами, у них у всех очень боевой дух. Если возникнут какие-то вопросы по условиям проживания, мы договорились с командованием тренировочного пункта, будем предпринимать все меры», - подчеркнула глава краевого ведомства.