Путин заявил, что прямое столкновение войск НАТО и России приведет к катастрофе

Владимир Путин считает, что боевые столкновения между войсками РФ и НАТО могут послужить поводом для начала глобального конфликта Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин считает, что возможное прямое столкновение войск России и НАТ может привести к масштабному глобальному военному конфликту. Такое мнение он высказал в ходе своей пресс-конференции в Астане, комментируя возможный ввод войск Североатлантического альянса на Украине и их потенциальное участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

"В любом случае введение каких-то войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с российской армией – это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что у тех, кто говорит об этом, хватит ума-разума, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать", - отметил российский президент.

Ранее в НАТО заявили о готовности оказывать Украине всяческую поддержку (в том числе, и военного характера), однако наотрез отказались удовлетворить просьбы Киева по введению в страну войск альянса.