Путин заявил, что “бестолковщина при мобилизации” связана с не обновлявшейся десятилетиями формой учета в России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Бестолковщина при мобилизации в России связана со старой формой учета, которая не обновлялась десятилетиями, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается бестолковщины, о которой я сказал, она связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями", - заявил российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан, отвечая на вопрос о частичной мобилизации в РФ.

Также он добавил, что только когда начали проводить мобилизацию, выяснилось, какого эти формы качества.

Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 октября 2022 года можно прочитать здесь.