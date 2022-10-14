Следователи из Германии подтвердили версию о взрывах на “Северных потоках” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Повреждения ниток двух “Северных потоков” могло произойти только в результате использования взрывчатого вещества. К таким выводам пришли немецкие следователи, сообщил сегодня, 14 октября, телеканал АРД.

Выводы следователей Германии основаны на результатах осмотра фотоснимков с места утечек газа. Фото были сделаны беспилотником. У водолазов погрузиться на дно не получилось из-за отсутствия необходимого оборудования.

Ранее представитель МИД КНР Хуа Чуньин намекнула на причастность США к взрывам на "Северных потоках".

Также эксперты считают, что блок НАТО перед взрывами на "Северных потоках" проводили многолетние учения.

В России в настоящее время по факту взрывов на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" ФСБ расследует уголовное дело, возбужденное по статье "Акт международного терроризма". Глава СВР (Службы внешней разведки) РФ Сергей Нарышкин заявлял, что у российских спецслужб уже есть доказательства причастности Запада к взрывам на газопроводах.