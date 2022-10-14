Банк ДОМ.РФ запустил инновационный вклад-конструктор

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Банк ДОМ.РФ разработал вклад-конструктор «Мой Дом». Его особенность в отличие от классических депозитов — гибкость условий. Клиент может самостоятельно выбирать подходящие опции с учетом задач, для которых он делает вклад. Например, задать возможность пополнения и снятия средств, периодичность выплаты процентов, установить желаемый срок, выбрать валюту и сумму размещения.

— Новый вклад – пример работы по повышению качества предоставляемых банком услуг, это не только удобство пользования, но и возможность приумножить свои накопления, — говорит заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков. — Расчет ставки происходит прямо на сайте – с учетом конкретных параметров размещения и надбавок. Мы предусмотрели надбавки к ставке для зарплатных и премиальных клиентов, а также для вкладчиков, разместивших средства дистанционно – в интернет или мобильном банке.

По вкладу «Мой Дом» максимальная доходность 9,3% годовых. Для открытия депозита клиент можно обратиться в офис или самостоятельно разместить средства через мобильное приложение или интернет банк. При дистанционном оформлении предусмотрена надбавка ставки в 0,2 п.п. — то есть это выгоднее для клиента. Срок размещения средств от трех месяцев до трех лет, а минимальная сумма депозита – 30 тысяч рублей.

Сейчас Банк ДОМ.РФ предлагает широкую линейку вкладов в российских рублях или в китайских юанях. Все средства застрахованы в Агентстве по страхования вкладов (АСВ). Ознакомиться с условиями оформления и подать заявку можно на сайте банка.