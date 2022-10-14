За первые полгода в Чувашии не зафиксировано случаев экстремального загрязнения водоемов

Как отметил министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов, в республике с 2019 года реализуются мероприятия федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» по сокращению доли загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу и ликвидации накопленного экологического вреда. Поэтому сейчас для улучшения экологического состояния Волги, в том числе за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку, в республике строятся и реконструируются очистные сооружения.

Кроме того, Эмир Бедертдинов рассказал, что в целях развития водохозяйственного комплекса Чувашии каждый год проводится работа по охране водных объектов, защите населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. На данный момент проведены работы по расчистке правой протоки русел реки Сура в Шумерле и Алатыре. Также сообщается, что к концу 2024 года запланирована расчистка участков русла Суры протяженностью 1,8 км в районе города Ядрин.

Как стало известно, также в регионе действует механизм поддержки сельских жителей, который реализуется с 2017 года и направлен на решение вопросов местного значения. Глава Чувашии Олег Николаев не раз отмечал важность успешной реализации инициативных проектов. Так, в рамках инициативных проектов с 2017 года очищено 58 водоемов и очищение еще 35 запланировано в нынешнем году.