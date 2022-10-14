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Происшествия14 октября 2022 15:09

Новак заявил, что организаторы терактов на “Северных потоках” ввергли Европу в энергетическую бедность

Также они подорвали энергобезопасность Европы, считает вице-премьер
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Александр Новак

Александр Новак

Фото: Андрей МИНАЕВ

Организаторы взрывов на газопроводах "Северного потока" подорвали энергетическую безопасность Европы и обрекли регион на энергетическую бедность, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Ранее представитель МИД КНР Хуа Чуньин намекнула на причастность США к взрывам на "Северных потоках".

Кроме этого, следователи из Германии подтвердили версию о взрывах на “Северных потоках”. Повреждения могли возникнуть только в результате использования взрывчатого вещества, считают они.

Также эксперты считают, что блок НАТО перед взрывами на “Северных потоках” проводили многолетние учения.

В России в настоящее время по факту взрывов на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" ФСБ расследует уголовное дело, возбужденное по статье "Акт международного терроризма". Глава СВР (Службы внешней разведки) РФ Сергей Нарышкин заявлял, что у российских спецслужбы уже есть доказательства причастности Запада к взрывам на газопроводах.