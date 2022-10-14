Российские войска уничтожили на Николаево-Криворожском направлении колонну с техникой ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военные уничтожили колонну ВС Украины, пытавшуюся переправиться через реку Ингулец на Николаево-Криворожском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее видео.

Как уточняется, по боевым машинам был нанесен удар высокоточными ракетами ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета - прим. ред.) воздушного базирования. Огонь велся с ударного вертолета Ми-28, который находился на расстоянии 15 километров. Благодаря этому воздушное судно могло оставаться незамеченным, а члены экипажа видели противника при помощи тепловизионных устройств.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 октября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.