В офисе Зеленского заявили, что на Украину пролился “золотой оружейный дождь” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил о больших поставках западного оружия на Украину за последние дни.

"Золотой дождь, оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней – мы и близко не мечтали. Например, создание интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему. И нам уже Пентагон заявляет, что будем создавать вот эту систему. Президент Франции говорит нам – мы поставим системы ПВО…", - рассказал Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*.

Глава украинского минобороны Алексей Резников сегодня сообщал, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии Украина получит в октябре.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 октября 2022 года можно прочитать здесь.

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