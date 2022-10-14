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Политика14 октября 2022 15:47

Reuters: США направят Украине новый пакет военной помощи на 725 млн долларов

Среди прочего, на нужды ВСУ будут направлены американские боеприпасы и бронеавтомобили
Александр КИСЛОВ
Решение о выделении дополнительной военной помощи Украине вскоре примет американский президент Джо Байден

Решение о выделении дополнительной военной помощи Украине вскоре примет американский президент Джо Байден

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты вскоре направят Украине боеприпасы и бронеавтомобили в рамках нового пакета военной помощи на сумму в 725 млн долларов. Информацию об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на представителей администрации США.

Предполагается, что все необходимые документы, необходимые для предоставления киевским властям нового масштабного пакета американской военной помощи, вскоре подпишет действующий президент США Джо Байден.

При этом журналисты Reuters отдельно акцентируют внимание на то, что значительных новых систем вооружений, в том числе систем ПВО, в нем не будет, несмотря на многочисленные соответствующие просьбы украинского президента Владимира Зеленского и членов его команды.

При этом в Пентагоне отмечают, что на сегодняшний день совокупный объем военной помощи Украине, оказанной Соединенными Штатами, с момента начала российской спецоперации достиг уже 16,8 млрд долларов.