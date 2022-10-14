Минюст России признал ООО "Вольные люди"* СМИ-иноагентом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минюст России внес в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди"*.

"В соответствии с распоряжением Минюста России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, внесено общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди"*. Указанное юрлицо было учреждено физическими лицами, ранее включенными в реестр, – Константиновым Д.В., Афанасьевым А.А.", - уточняется в сообщении на интернет-портале ведомства.

Ранее Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов организацию "Апрельские тезисы"*. Эта организация была учреждена лицом, внесенным ранее в реестр.

Кроме этого, ранее Минюст России внес польскую WOT Foundation* в перечень нежелательных организаций. Ее деятельность "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности" государства. Соответствующее решение принято по требованию Генпрокуратуры РФ.

Также ранее Евгений Киселев* и Матвей Ганапольский* были включены в список лиц-иноагентов.

*СМИ, выполняющее функции иноагента

*Внесена Минюстом РФ в перечень нежелательных организаций

*Лица, признанные Минюстом РФ иноагентами