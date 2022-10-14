Российский холдинг Kismet Capital Group купил «Авито» за 151 миллиард рублей Фото: пресс-служба «Авито»

Российский инвестиционный холдинг Kismet Capital Group выкупил «Авито» у компании Naspers. Сумма сделки составила 151 миллиард рублей.

«Инвестиционная компания Kismet Capital Group объявляет о заключении соглашения о приобретении 100% доли в крупнейшей онлайн-платформе объявлений «Авито» у южноафриканского холдинга Naspers», – говорится в пресс-релизе, имеющимся в распоряжении KP.RU.

После сделки группа «Авито», в том числе все дочерние предприятия, полностью перейдет под контроль Kismet Capital Group и будет работать как независимая частная российская IT-компания, сказано в сообщении. Отмечается, что взаимодействие между «Авито» и новым собственником будет ориентировано на поддержание действующей стратегии развития платформы, а управлять компанией продолжит действующая команда топ-менеджмента.

Стоит отметить, что число активных объявлений на платформе «Авито» составляет 122 миллиона, а в год ее посещают более 90 миллионов пользователей.