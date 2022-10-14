Умер Робби Колтрейн, актер, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере»

Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере» Фото: кадр из фильма

Умер шотландский актер Робби Колтрейн, известный по роли лесника в школе «Хогвартс» Рубеуса Хагрида в фильме «Гарри Поттер».

По информации Deadline, артист скончался в возрасте 72 лет в больнице неподалеку от своего дома в шотландском Ларберте. Причина смерти Колтрейна не называется, однако отмечается, что последние два года актер серьезно болел.

Робби Колтрейн впервые появился в большом кино в 1980 году, сыграв в фильме «Флэш Гордон». В 80-х годах артист появлялся в таких картинах, как «Крулл», «Стукач», «Абсолютные новички» «Мона Лиза» и другие.

В 1990 году он исполнил одну из главных ролей в фильме «Монашки в бегах», а в 1991 году вышла лента «Папа должен похудеть», где герой Колтрейна перевоплотился в Папу Римского. Актер наиболее известен по роли Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, в которых он снимался с 2001 по 2011 годы.