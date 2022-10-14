Генерал Бужинский считает, что спецоперация на Украине продлиться еще минимум полгода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военная спецоперация на Украине продлиться еще по меньшей мере полгода, считает бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

«Посмотрим, как будет проходить частичная мобилизация. Причем мобилизация не только людей, но и промышленности. Ведь экономику надо переводить, по сути, на военные рельсы. Уже понятно, что малой кровью, по-быстрому, добиться успеха не удалось. Придется воевать еще полгода точно. А может быть, год или больше», – заявил он в интервью «Аргументам и фактам».

Развитие боевых действий, по мнению генерала, может пойти по нескольким сценариям. Один из них предполагает соединение с Приднестровьем, взятие Одессы, Харькова и, возможно Днепра и установление полного контроля над Донбассом, рассказал Бужинский. Второй вариант – дойти только до левого берега Днепра, третий – дойти до западных границ Украины, считает он. Длительность спецоперации будет зависеть, какой из этих вариантов выберет российское руководство, отметил генерал.