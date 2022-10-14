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Политика14 октября 2022 19:55

Генерал Бужинский считает, что спецоперация на Украине продлиться еще минимум полгода

Малой кровью добиться успеха не удалось, отметил экс-замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Генерал Бужинский считает, что спецоперация на Украине продлиться еще минимум полгода

Генерал Бужинский считает, что спецоперация на Украине продлиться еще минимум полгода

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военная спецоперация на Украине продлиться еще по меньшей мере полгода, считает бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

«Посмотрим, как будет проходить частичная мобилизация. Причем мобилизация не только людей, но и промышленности. Ведь экономику надо переводить, по сути, на военные рельсы. Уже понятно, что малой кровью, по-быстрому, добиться успеха не удалось. Придется воевать еще полгода точно. А может быть, год или больше», – заявил он в интервью «Аргументам и фактам».

Развитие боевых действий, по мнению генерала, может пойти по нескольким сценариям. Один из них предполагает соединение с Приднестровьем, взятие Одессы, Харькова и, возможно Днепра и установление полного контроля над Донбассом, рассказал Бужинский. Второй вариант – дойти только до левого берега Днепра, третий – дойти до западных границ Украины, считает он. Длительность спецоперации будет зависеть, какой из этих вариантов выберет российское руководство, отметил генерал.