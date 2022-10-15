Приговоренная к казни японская убийца по прозвищу «Черная вдова» попросила о пересмотре дела Фото: REUTERS

Приговоренная к смертной казни японская убийца Тисако Какэхи по прозвищу «Черная вдова» попросила о пересмотре своего дела, прошение было подано в субботу, 15 окятбря, в окружной суд Киото.

Как передает агентство Kyodo, причиной заявления стало показание врача, который заключил, что один из мужчин, в смерти которого обвиняют «Черную вдову», 75-летний Минору Хиоки умер в результате болезни.

«Черная вдова», которой на данный момент 75 лет, была осуждена на казнь за убийство четырех мужчин ради наследства. В Японии ее сравнили с персонажем детективного романа «Профессиональная вторая жена» из-за того, что все ее жертвы были пожилыми вдовцами. Для убийств женщина использовала цианистый калий, а после смерти мужей к Тисако Какэхи перешло примерно миллиарда иен (около 10 млн долларов).

Тисако Какэхи подозревали в убийстве более десяти мужчин, однако обвинения были предъявлены по восьми эпизодам, а в связи со сроком давности и недостаточных улик обвинения смогли предъявить только по четырем эпизодам. В ноябре 2017 года окружной суд Киото вынес женщине смертный приговор. Все преступления были совершены в период с 2007 по 2013 год.