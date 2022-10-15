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Политика15 октября 2022 11:19

Российские силы уничтожили до 50 украинских военных и склад с боеприпасами под Харьковом

Минобороны заявило, что ВСУ за прошедшие сутки не вели наступательные действия на купянском направлении
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минобороны заявило, что ВСУ за прошедшие сутки не вели наступательные действия на купянском направлении

Минобороны заявило, что ВСУ за прошедшие сутки не вели наступательные действия на купянском направлении

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны Российской Федерации в субботу, 15 октября, заявили, что российские артиллеристы уничтожили до 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также полевой склад с боеприпасами в районе Берестового Харьковской области.

«Российской артиллерией осуществлялось поражение огневых позиций ВСУ на дальних подступах для пресечения атак на российские позиции. В районе населенного пункта Берестовое Харьковской области огнем артиллерии уничтожено до 50 украинских военнослужащих», - заявил журналистам официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

официальный представитель Министерстве обороны Российской Федерации также заявил об уничтожении двух танков, пяти боевых бронированных машин, трех автомобилей, а также полевого склад с боеприпасами. Кроме того, Конашенков отметил, что украинские войска за последние сутки не вели наступательные действия на купянском направлении.