Российские силы уничтожили до 50 украинских военных и склад с боеприпасами под Харьковом

Минобороны заявило, что ВСУ за прошедшие сутки не вели наступательные действия на купянском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны Российской Федерации в субботу, 15 октября, заявили, что российские артиллеристы уничтожили до 50 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также полевой склад с боеприпасами в районе Берестового Харьковской области.

«Российской артиллерией осуществлялось поражение огневых позиций ВСУ на дальних подступах для пресечения атак на российские позиции. В районе населенного пункта Берестовое Харьковской области огнем артиллерии уничтожено до 50 украинских военнослужащих», - заявил журналистам официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

официальный представитель Министерстве обороны Российской Федерации также заявил об уничтожении двух танков, пяти боевых бронированных машин, трех автомобилей, а также полевого склад с боеприпасами. Кроме того, Конашенков отметил, что украинские войска за последние сутки не вели наступательные действия на купянском направлении.