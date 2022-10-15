Лукашенко назвал срок, за который можно закончить конфликт на Украине

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал важное громкое заявление об украинском кризисе Фото: REUTERS

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что разрешение конфликта на Украине возможно в течение всего одной недели, однако все зависит от позиции США и Великобритании.

Соответствующее заявление политик сделал в интервью американской телекомпании NBC. Он подчеркнул, что имеет в виду именно мирное, а не военное разрешение конфликта на Украине (к такому варианту развития событий, по мнению президента Белоруссии, готовы все стороны противостояния).

"Все здесь зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся", - отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял о том, что завершить военные действия на Украине может один телефонный звонок: для окончания конфликта, по словам белорусского лидера, американский президент Джо Байден должен позвонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Байден, по мнению Лукашенко, должен дать Зеленскому "сигнал" о необходимости завершения противостояния и перехода к прямым переговорам с Россией.

Лукашенко уверен, что важно скорее прекратить конфликт, ведь с двух сторон в это время массово гибнут люди. В связи с этим Лукашенко призвал Запад и Украину к благоразумию.