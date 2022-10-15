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Политика15 октября 2022 12:23

Лукашенко назвал срок, за который можно закончить конфликт на Украине

Лукашенко заявил, что конфликт на Украине можно закончить за неделю
Александр КИСЛОВ
Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал важное громкое заявление об украинском кризисе

Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал важное громкое заявление об украинском кризисе

Фото: REUTERS

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что разрешение конфликта на Украине возможно в течение всего одной недели, однако все зависит от позиции США и Великобритании.

Соответствующее заявление политик сделал в интервью американской телекомпании NBC. Он подчеркнул, что имеет в виду именно мирное, а не военное разрешение конфликта на Украине (к такому варианту развития событий, по мнению президента Белоруссии, готовы все стороны противостояния).

"Все здесь зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся", - отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял о том, что завершить военные действия на Украине может один телефонный звонок: для окончания конфликта, по словам белорусского лидера, американский президент Джо Байден должен позвонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Байден, по мнению Лукашенко, должен дать Зеленскому "сигнал" о необходимости завершения противостояния и перехода к прямым переговорам с Россией.

Лукашенко уверен, что важно скорее прекратить конфликт, ведь с двух сторон в это время массово гибнут люди. В связи с этим Лукашенко призвал Запад и Украину к благоразумию.