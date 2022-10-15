В Москве по обвинению в обстрелах мирных жителей Донбасса заочно арестован командир бригады ВСУ

Суд в Москве заочно арестовал командира украинской бригады Котлика за обстрелы людей в Донбассе Фото: из соцсетей

В Москве Басманный райсуд столицы решил заочно арестовать командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслава Котлика.

Он обвиняется в обстрелах гражданского населения и разграблении имущества в Донбассе. Также по решению московского Басманного суда украинский военный Котлик официально объявлен в международный розыск.

"Он обвиняется по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"), в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ", - отмечается в официальном сообщении судебной инстанции.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин публично заявил о том, что Следственный комитет России уже завершил расследование более ста уголовных дел по фактам преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине.

Бастрыкин также заметил, что работа эта продолжается и СК закрепляет доказательства и передаёт уголовные дела коллегам из Донецкой и Луганской народных республик для проведения судебных заседаний.