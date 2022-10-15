Украинский вице-премьер Стефанишина заявила об участии НАТО в боевых действиях на стороне ВСУ

Власти Украины публично подтвердили информацию о прямом участии НАТО в военном конфликте в стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина открыто признала, что Североатлантический альянс вовлечен в украинский конфликт, заявив, что российская спецоперация дает РФ опыт борьбы "фактически с армией НАТО".

"Чем больше нерешительности демонстрирует демократический мир... тем сильнее становится Российская Федерация", - отметила высокопоставленная украинская чиновница в своем интервью американскому изданию Newsweek.

По словам зампреда украинского правительства, проходящая сейчас военная спецоперация на Украине дает России "опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами НАТО оснащена новейшей техникой НАТО".

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев публично заявил о том, что США и члены НАТО сейчас по сути втянуты в конфликт на Украине. По его словам, в данный момент они фактически ведут так называемую прокси-войну против России и разжигают конфликт на Украине поставками оружия.

"США, западный мир, НАТО, к сожалению, отчасти и Франция, ведет proxy war против РФ, заключающуюся в том, что они не способствуют, эти государства, прекращению конфликта, а наоборот, всячески его разжигают, поставляя наступательные виды вооружений, начиная от стрелкового оружия и кончая реактивными системами залпового огня типа HIMARS", - отмечал Медведев.