Запорожские власти заявили об участившихся атаках беспилотников ВСУ на гражданские объекты

На Запорожье сообщили об участившихся атаках беспилотников ВСУ на гражданские объекты региона Фото: REUTERS

Боевики Вооруженных сил Украины стали гораздо чаще применять беспилотные летательные аппараты - дроны-камикадзе - при атаке объектов гражданской инфраструктуры Запорожской области, сообщают власти региона.

"Атаки дронами-камикадзе стали применяться Украиной все чаще, и все время их целями становится гражданская инфраструктура", - цитирует информагентство ТАСС представителя силовых структур Запорожской области РФ.

В частности, по словам собеседника ТАСС, вечером 14 октября 2022 года, украинские боевики пытались атаковать с помощью беспилотников город Мелитополь (сейчас он временно выполняет функции столицы Запорожской области, так как город Запорожье в настоящее время пока до сих пор находится под контролем киевского режима). Не исключено, что в связи с этим инцидентом и другими подобными случаями запорожскими правоохранителями вскоре будут заведены уголовные дела.

Ранее стало известно о том, что Следственный комитет (СК) России с 2014 года возбудил более 1,8 тыс. уголовных дел по преступлениям киевского режима. Всего на сегодняшний день следователями СК России завершено расследование 112 уголовных дел, связанных с уничтожением мирного населения представителями украинских воинских и неонацистских формирований.