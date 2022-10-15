Херсонские власти сообщили о провале попытки наступления ВСУ в регионе

Замглавы Херсонской области Стремоусов сделал важное заявление об итогах попытки наступления ВСУ в регионе Фото: из соцсетей

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области РФ Кирилл Стремоусов публично заявил о том, что все попытки украинской армии начать масштабное наступление на территории региона полностью провалились.

По его словам, попытка прорыва со стороны украинских войск оказалась провальной и ни к чему не привела. Он отметил, что подразделения противника получили отпор и понесли потери.

"Попытки прорваться они предпринимают каждый день. Ситуация находится под контролем и без изменений. На линии разграничения все стоит на месте, никто никуда не движется", — цитирует Стремоусова информагентство РИА Новости. По его словам, в ходе провального "наступления" украинские военные понесли весьма тяжелые потери.

Информацию о полном провале попыток наступательных действий Вооруженных сил Украины подтверждают и работающие в зоне проведения военной спецоперации РФ российские военные корреспонденты. "С мест сообщают, что наступление ВСУ на северном участке Херсонского направления было отражено. Российская артиллерия и авиация не дали противнику шанса подойти к нашим позициям", - написал в своем официальном телеграм-канале военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Журналист также уточнил, что в ходе безуспешной попытки наступления ВСУ в общей сложности потеряли порядка 100 человек, полтора десятка бронемашин и не менее четырех танков.

Также сообщается об активизации ВСУ в районе Чугуева и Купянска Харьковской области, однако никаких дополнительных подробностей о ситуации на этом направлении театра военных действий пока не приводится.