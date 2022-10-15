Fox News: США вскоре придется существенно сократить поставки оружия Киеву

Соединенные Штаты вскоре станут поставлять Украине гораздо меньше вооружений Фото: REUTERS

Соединённым Штатам придётся сократить поставки вооружения Украине на фоне истощения собственных запасов оружия. Соответствующее заявление в интервью американскому телеканалу Fox News сделал старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Канчиан.

Эксперт пояснил, что собрал достаточно информации об оставшихся запасах оружия в Соединенных Штатах и о промышленных мощностях государства. Кроме того, Канчиан беседовал на эту тему с осведомителем в администрации действующего президента США Джо Байдена.

Теперь, как полагает Канчиан, Вашингтон попросту вынужден будет пойти на изменение собственной политики по отношению к Украине. Так, в частности, Соединенные Штаты могут начать поставлять Киеву гораздо менее современное и качественное вооружение, а также сократить или даже полностью прекратить осуществлять военные поставки на нужды Вооруженных сил Украины (сроки, когда подобные решения могут быть официально приняты, эксперт не уточнил).

Ранее в Белом доме выразили недовольство по поводу того, что львиную долю экономической помощи, оказываемой Западом Украине, составляют транши от Вашингтона. Американские власти полагают, что усилить финансовую помощь Киеву как можно скорее должны ЕС, Канада и Великобритания.