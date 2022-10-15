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Политика15 октября 2022 18:52

В ДНР сообщили об ухудшении подготовки воюющих на стороне ВСУ иностранных наемников

Большую часть наемников теперь составляют "солдаты удачи", не имеющие боевого опыта
Александр КИСЛОВ
Иностранные наемники с боевым опытом стали гораздо реже ездить на Украину для участия в боях на стороне ВСУ

Иностранные наемники с боевым опытом стали гораздо реже ездить на Украину для участия в боях на стороне ВСУ

Фото: из соцсетей

Уровень профессионализма иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), существенно снижается. Такое заявление сделал советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

По его словам, выучка наемников, находящихся в рядах ВСУ, в самом начале военной спецоперации РФ на Украине была выше на порядок, однако со временем профессионалы стали разочаровываться в заказчике и уезжать, а их место заняли не имеющие боевого опыта "авантюристы и искатели приключений".

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили о массовом уничтожении российскими военными иностранных инструкторов и полевых командиров ВСУ. Так, ракетными ударами уничтожены пять пунктов управления ВСУ, нарушено управления украинскими войсками в Харькове, Краматорске, Никополе, Зеленый Гай и Березнеговатом.

По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, иностранные наемники, участвующие в боях на стороне ВСУ, фактически приехали на Украину лишь для того, чтобы "убивать славян за американские доллары".