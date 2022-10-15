Минобороны РФ сообщило о теракте на полигоне в Белгородской области

В результате теракта пострадали 15 человек, сейчас им оказывается медицинская помощь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минобороны России сообщили, что на полигоне Западного военного округа, расположенном в Белгородской области, двумя гражданами одной из стран СНГ (какой именно, не уточняется) был совершён террористический акт.

"На занятиях с добровольцами, готовящимися к участию в специальной военной операции на Украине, террористы обстреляли личный состав подразделения. Ответным огнем двое террористов на полигоне ЗВО были уничтожены, на месте теракта в настоящее время работают сотрудники правоохранительных органов", - отмечают в министерстве.

В официальном сообщении российского военного ведомства говорится о том, что в результате данного теракта на полигоне в Белгородской области 11 человек погибли.

Кроме того, в результате террористического акта на полигоне в Белгородской области 15 пострадали и сейчас получают медицинскую помощь.