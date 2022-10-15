В Минобороны сообщили об уничтожении террористов, открывших огонь на полигоне под Белгородом

В результате теракта в Белгородской области погибли 11 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Террористы, которые устроили стрельбу на военном полигоне в Белгородской области, были оперативно уничтожены ответным огнем. Об этом заявили в министерстве обороны России.

В российском военном ведомстве сообщают, что 15 октября 2022 года на полигоне Западного военного округа в Белгородской области прямо во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимся к участию в специальной военной операции РФ на Украине, был совершен теракт.

Отмечается, что террористы одной из стран СНГ в ходе занятий обстреляли из стрелкового оружия весь личный состав подразделения. В результате данного инцидента 11 человек погибли, еще 15 пострадали и сейчас получают медицинскую помощь.

Сейчас во всех обстоятельствах случившегося активно разбираются сотрудники правоохранительных органов, силовики уже работают на месте совершения теракта.