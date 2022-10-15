Теракт на полигоне в Белгородской области совершили два гражданина одной из стран СНГ

В результате террористического акта в Белгородской области погибли 11 человек Фото: REUTERS

На полигоне Западного военного округа Белгородской области 15 октября 2022 года двумя гражданами одного из государств СНГ (какого именно, не уточняется) был совершен теракт, сообщает Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, "двое граждан одной из стран СНГ открыли стрельбу", в результате чего погибли 11 человек, 15 пострадали.

Погибшие и пострадавшие в результате террористического акта являются добровольцами, которые собирались принять участие в проведении специальной военной операции РФ на Украине. Теракт был совершен преступниками во время обучения добровольцев, которое предшествует из отправке в зону СВО.

В ходе занятий террористы из одной из стран СНГ внезапно расстреляли личный состав подразделения. Отмечается, что ответным огнем оба террориста, устроивших стрельбу на военном полигоне под Белгородом, были оперативно уничтожены.

Сейчас по факту случившегося ведется проверка, на месте совершения теракта работают сотрудники силовых структур, которые проводят необходимые следственные действия.