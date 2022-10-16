Названы наиболее коварные уловки кибермошенников Фото: Архив "КП"

Генеральный директор группы «Иннотех» Дмитрий Харитонов предупредил жителей России о наиболее коварных уловках кибермошенников.

«Излюбленный преступниками способ вызвать интерес у жертвы — заманить ее большим количеством информации, якобы полученной сложными путями, например, с помощью инсайдера или в результате взлома. Такая тактика нацелена не на технические защитные решения, а на психологические особенности человека — любопытство и страх неопределенности», — сказал он в беседе с Lenta.ru

Он также напомнил, что одной из наиболее серьезных угроз, нацеленных именно на россиян, стали вредоносные приложения для смартфонов, размещенные под видом банковского ПО. Харитонов уточнил, что катализатором роста этого направления деятельности мошенников стало удаление из официальных магазинов GooglePlay и AppStore приложений российских банков.

Ранее в Центробанке России сообщили об уменьшении активности кибермошенников в II квартале 2022 года. Кибермошенники похитили у россиян 2,8 млрд рублей в II квартале 2022 года. Отмечается, что число случаев хищения средств снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,8%, передает RT.

До этого врио замначальника управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России Роман Бубнов сообщил о прорабатывающемся вопросе о введении уголовной ответственности в отношении злоумышленников, которые за денежное вознаграждение помогают кибермошенникам оформлять счета и выпускать банковские карты, рассказывают "Известия". Так, дропперам, которые помогают мошенникам переводить деньги, может грозить от четырех до семи лет, прогнозируют юристы.